Cantonieri al lavoro per Lecco e altri interventi

Manutenzione del verde a opera dei Cantonieri di Comunità e di Artimedia

Collegati anche quattro attraversamenti “salva pedone”

LECCO – Tanti interventi e lavori interesseranno la città di Lecco quest’estate, come annunciato dal sindaco Mauro Gattinoni. Oltre ai cantieri già partiti, che riguarderanno il rifacimento del lungolago e l’Asilo Bonacina, e altri pronti a essere avviati da domani, lunedì 17 giugno, continua in parallelo l’operato dei Cantonieri di Comunità della cooperativa Il Giglio.

I volontari si sono occupati del riordino dell’aiuola a Pescarenico e del verde nelle scale dei sentieri urbani di via Petrella, via Pergolesi, vicolo Cima. Al contempo è iniziata la rimozione del verde al parco di via Sora. Invece, con i Cantonieri di Artimedia effettuato un intervento in via Boiardo a Rancio.