Valmadrera: apertura mostra “Norbert Riggenmann – Un pittore da Weißenhorn”

VALMADRERA – Il Comitato Gemellaggi e il Comune di Valmadrera organizzano l’apertura della mostra “Norbert Riggenmann – Un pittore da Weißenhorn”, un evento che celebra l’arte e la cultura tedesca attraverso le opere di uno dei suoi artisti più rappresentativi.

Questa iniziativa si inserisce nel contesto delle numerose attività promosse dal Comitato Gemellaggi, recentemente rinnovato dalla Giunta Comunale, e si propone come un’opportunità di scambio culturale tra Valmadrera e i suoi partner di Weißenhorn. La mostra sarà ospitata nel nuovo Spazio Espositivo, recentemente inaugurato all’interno del Centro Culturale Fatebenefratelli.

“Fin dall’età barocca, Weißenhorn ha ospitato artisti di grande rilievo. Tra i più significativi della contemporaneità, spicca Norbert Riggenmann. Nato nel 1961, ha studiato design della comunicazione ad Augusta e, dal 1998, lavora come illustratore, grafico pubblicitario e artista indipendente. A Weißenhorn gestisce un proprio atelier, dove tiene corsi di pittura. Inoltre, è noto anche come attore, regista e drammaturgo” spiegano gli organizzatori della mostra.

“Nella sua arte, Norbert Riggenmann fonde un realismo incisivo con parodie umoristiche e ampi gesti teatrali – continuano i coordinatori dell’esposizione – Un aspetto distintivo del suo lavoro è la tendenza a ritrarsi nei suoi dipinti, poiché, come lui stesso afferma, ‘conosce meglio il proprio volto'”.

“Una delle opere più spettacolari è il dipinto ‘Altar’, realizzato tra il 2017 e il 2022 insieme a due dei suoi studenti. Questa monumentale creazione si ispira alle pale d’altare medievali, caratterizzate da tavole dipinte su entrambi i lati e montate su cardini. Ogni giorno presentava un’immagine esterna, mentre quella interna veniva rivelata solo durante le festività” illustrano i coordinatori.

Gli organizzatori aggiungono: “Tuttavia, l’opera di Riggenmann non è concepita per un contesto ecclesiastico. Si tratta piuttosto di un’avventura artistica in cui le idee fondamentali della fede cristiana vengono esplorate attraverso il modello delle pale d’altare di Hieronymus Bosch”.

Infine, concludono con: “Mentre la morte è rappresentata nell’immagine esterna, dai toni lividi, con Maria e il Cristo morto (la ‘Pietà’), la risurrezione si svela nell’immagine interna, in cui magnifici colori illuminano il tema del Giudizio Universale, simbolo di speranza per la vita eterna. Il risultato è uno spettacolo opulento che fonde la ricchezza dei motivi cristiani con idee più enigmatiche. Il dipinto affascina per la sua straordinaria vivacità pittorica e la sua espressività narrativa”.

L’inaugurazione della mostra si svolgerà sabato 26 ottobre alle ore 17. L’esposizione rimarrà aperta fino a domenica 10 novembre con i seguenti orari: domenica e 1 novembre, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 19; nei giorni feriali, dalle ore 15 alle ore 19.

Infine, è possibile per scuole e gruppi concordare aperture personalizzate in altri orari, contattando l’indirizzo email biblioteca@comune.valmadrera.lc.it o il numero 0341-205112.