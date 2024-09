Valmadrera: nominati i nuovi membri del Comitato Gemellaggi

La nomina durante la giunta comunale di lunedì 23 settembre

Il nuovo Comitato si impegnerà con determinazione nella pianificazione di iniziative finalizzate a rafforzare i legami culturali e sociali

VALMADRERA – È stata ufficialmente comunicata la nomina dei membri del Comitato Gemellaggi di Valmadrera, un passo significativo verso l’ampliamento delle relazioni e delle collaborazioni con città e comunità gemellate.

Il nuovo Comitato è composto da: Fiorenza Pelucchi (Presidente, consigliere comunale delegato dal Sindaco), Michela Pitton (rappresentante dell’Amministrazione comunale per il Progetto Valmadrera), Giuseppe Castelnuovo (rappresentante dell’Amministrazione comunale per il Progetto Valmadrera), Alessandro Leidi (rappresentante dell’Amministrazione comunale per Ascolto Valmadrera), Professoressa Carmen Arosio (rappresentante dell’Istituto Comprensivo Statale) e Professoressa Patrizia Parolini (rappresentante del CFP Aldo Moro).

Inoltre, sono stati nominati: Debora Bonazzi (rappresentante dell’Associazione UGT), Marco Pozzi (rappresentante dell’Associazione ProLoco Valmadrera), Mauro Vassena, Barbara Dell’Oro e Lorenzo Castelnuovo (rappresentanti dell’associazionismo culturale, sociale e sportivo), e Anna Rusconi, Marco Delle Marchette e Alessio Volontè (rappresentanti delle attività imprenditoriali e turistiche del territorio).

Il nuovo Comitato, nominato durante la giunta comunale di lunedì 23 settembre, si impegnerà con determinazione nella pianificazione di iniziative innovative e coinvolgenti, finalizzate a rafforzare i legami culturali e sociali.

In questo contesto, il coinvolgimento delle associazioni locali, delle istituzioni scolastiche e formative, nonché delle realtà economiche e produttive del territorio, sarà fondamentale per costruire un network dinamico e interattivo. Questo approccio mira a promuovere il valore dei gemellaggi e a favorire opportunità di scambio reciproco.