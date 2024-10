Le mucche tornano a valle dagli alpeggi: “Stagione positiva: erba e acqua in abbondanza”

Nicola Milani, titolare dell’omonima azienda agricola di Pasturo, ha fatto rientro da Artavaggio

Come al solito la squadra antincendio del gruppo Alpini Monte Medale gli ha dato una mano nella transumanza

PASTURO – “E’ stata una stagione estremamente positiva. L’estate piovosa ha garantito erba e acqua in abbondanza per gli alpeggi”. Nicola Milani, titolare dell’omonima azienda agricola di Pasturo, ha appena fatto rientro dagli alpeggi di Artavaggio concludendo una stagione estiva positiva.

Quello dell’allevatore non è sicuramente un lavoro semplice: “Possiedo circa 140 mucche che, ogni anno, devo portare in alpeggio a inizio estate, per poi compiere il percorso inverso con l’arrivo dell’autunno. Movimentare a piedi così tanti capi è impegnativo, ma anche quest’anno ho potuto contare sull’aiuto di alcuni amici”.

Fondamentale il rapporto di fiducia che lo lega agli uomini della squadra antincendio boschivo del gruppo Alpini Monte Medale di Lecco: “Una collaborazione importante visto che, ancora una volta, mi hanno aiutato a gestire la mandria durante la transumanza. Abbiamo diviso le mucche in due gruppi e, a piedi, siamo scesi da Artavaggio fino a Cremeno da dove, una parte è stata portata a Pasturo e un’altra in altre stalle della Brianza”.