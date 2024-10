Varenna. Villa Monastero ancora chiusa dopo il crollo della pianta: “In corso verifiche di stabilità”

Ripristinate le condizioni di sicurezza dopo il crollo di un grosso albero in giardino, si è deciso di verificare la stabilità del terreno e delle altre piante

La Villa dovrebbe riaprire il fine settimana prossimo, 2-3 novembre

VARENNA – Villa Monastero è ancora chiusa alle visite dopo che, lo scorso 8 ottobre, una grossa pianta era caduta sul viale del giardino della storica dimora. Un crollo causato dal forte maltempo che si era abbattuto sulla nostra Provincia e che ha reso necessario la chiusura temporanea della villa per poter ripristinare le condizioni di sicurezza.

Nel crollo, il grosso albero aveva infatti danneggiato anche una parte della balaustra, interessando anche parte della passeggiata a lago comunale. Dopo le operazioni di rimozione della pianta e di pulizia sono iniziati gli interventi di ripristino della passeggiata sul viale e della balaustra.

“Dal momento che la pianta caduta era in buone condizioni (non era cioè malata o pericolante) – fanno sapere dalla Provincia di Lecco – è stato deciso di incaricare un agronomo a procedere con delle verifiche di stabilità del terreno e delle altre piante presenti nel giardino, per prevenire altri eventuali crolli, motivo per cui la chiusura della Villa si è protratta. Puntiamo a riaprire ai visitatori il primo fine settimana di novembre”.