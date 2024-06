A Lecco un’estate di cantieri: lunedì al via nuovi interventi in città

Teleriscaldamento, passerelle a Malavedo e quarto ponte al Bione

Il sindaco: “Opere fondamentali che miglioreranno infrastrutture e servizi di Lecco”

LECCO – Il 2024 sarà l’anno dei cantieri a Lecco. L’aveva detto nel suo discorso di fine anno il sindaco Mauro Gattinoni, e sarà così a maggior ragione che la stagione estiva sta per entrare nel vivo, con le scuole chiuse e il traffico a diminuire in città.

Già partiti i lavori sul lungolago, il cantiere dell’asilo nido di Bonacina e quelli dei parchi Sora e via Fra’ Galdino. Domani, lunedì 17 giugno, sarà un’altra “data X” per i cantieri in città.

“Il primo importante cantiere sarà in pieno centro – precisa il primo cittadino -: parliamo della rete del teleriscaldamento che da lunedì 17 giugno fino al prossimo 3 agosto interesserà via Sassi, con senso unico di marcia in direzione Via Marco d’Oggiono. La stazione sarà raggiungibile solo da largo Montenero-Via Volta”.

Altra opera attesissima per i residenti di Malavedo sarà il rifacimento delle passerelle sul Gerenzone. “L’intervento comincerà domani, lunedì, e durerà fino al prossimo 31 agosto e, per garantire la sicurezza, prevista l’istituzione del senso unico alternato regolato da semaforo”, sempre Gattinoni.

Ultimo, ma non per importanza, il cantiere ANAS del quarto ponte al Bione: “Da lunedì 17 giugno ANAS impianterà il primo cantiere sulla sponda lecchese del lago, nei pressi dell’attuale ponte Manzoni – precisa il sindaco – di fatto interrompendo definitivamente via Buozzi e istituendo un percorso alternativo temporaneo per la ciclabile nel tratto Pescarenico-Centro Sportivo Bione”.

Conclude Gattinoni: “Come capirete, abbiamo scelto di avviare (e auspicabilmente concludere!) durante l’estate i cantieri che maggiormente impattano sulla viabilità, cercando sempre di minimizzare i disagi, ma di una cosa siamo convinti: si tratta di opere fondamentali che miglioreranno in maniera sensibile i servizi e le infrastrutture per la nostra città. Avanti così!”.