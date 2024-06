Merate. La Padernese Pattinaggio raccoglie buoni risultati a la Torr

MERATE – Una domenica davvero particolare dal punto di vista meteo ha caratterizzato il trofeo la Torr, con la puntuale organizzazione della Rotellistica Roseda. La Padernese Pattinaggio ha però partecipato a tutte le gare di giornata. Al mattino infatti si sono aperte le competizioni con le categorie giovanissimi, esordienti e R12 con buon risultati per tutti i rappresentanti granata.

Le atlete più giovani Giulia Colombo e Gaia Colosi continuano a migliorarsi ad ogni appuntamento. Tra gli esordienti maschi Diego Fumagalli e Ryan Catanzaro si piazzano circa a metà classifica nella finale. Mentre, nella categoria delle esordienti femminile di particolare rilievo 6^ piazza di Sofia Stetco nella gara sprint.

Anche le compagne Veronica Battú, Irene Brezzolari, Ilenia Picciau e Rebecca Gargioni si comportano molto bene e affrontando le gare contro più di cento avversarie. Nelle R12, Alessia Manzocchi ed Eva Bailo sono altrettanto brillanti nella Sprint con il 13^ e il 15^ posto. Invece, nella finale della gara in linea si piazzano alla 16^ e alla 19^ piazza.Più tardi nel pomeriggio sono andate in scena invece le categorie dei ragazzi, allievi junior e senior, impegnati in una gara sprint ed in una di resistenza. Nella categoria ragazze Aurora Picardi e Noemi Sottocorno si impegnano con tenacia, mentre Daniel Vignazza giunge 18^ nella sprint e 21^ nella gara a punti.