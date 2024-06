Biblioteca di Mandello, completato il restyling. Nuovi orari per l’estate

Ridotta l’apertura fino al 31 agosto per mancanza di personale

Nuovi armadi e fasciatoio per bambini ad arricchire la struttura

MANDELLO – Nuovi orari per la stagione estiva alla biblioteca di Mandello: a partire da domani, lunedì 17 giugno, e fino al 31 agosto sussisteranno variazioni a seguito della momentanea e improvvisa riduzione di personale.

“In attesa delle sostituzioni ci troviamo costretti, nostro malgrado, a rimodulare l’orario di apertura”, spiega Doriana Pachera, assessore alla Cultura e all’Istruzione.

La biblioteca resterà aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 14.30. In tale orario sarà possibile il ritiro e la consegna dei libri e dvd, la consultazione delle novità librarie in mostra nella sala dove si accede al prestito e l’accesso alla sala bambini e ragazzi, alla sala adulti e alla sala lettura giornali/riviste e consultazione.

“Colgo l’occasione per informare che il preannunciato restyling della nostra Biblioteca è stato ultimato – prosegue Pachera – infatti sono stati aggiunti nuovi armadi per i DVD sia all’ingresso e sia nella sala bambini-ragazzi e, inoltre, è stato posizionato nell’anticamera dei servizi igienici un fasciatoio per il comfort dei lettori piccolissimi”.

Si invitano infine coloro che volessero essere informati e aggiornati su tutte le attività culturali proposte dall’Assessorato Cultura del Comune di Mandello di presentarsi in Biblioteca e compilare il modulo per iscriversi al servizio newsletter.