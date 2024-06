Cade in una zona impervia di Lierna, 69enne elisoccorso

L’intervento questa mattina sotto la Grotta delle “Capre”

A dare supporto anche il Soccorso Alpino. Dopo il recupero, il trasporto in codice giallo all’Ospedale di Lecco

LIERNA – Soccorritori intervenuti questa mattina, domenica, per un uomo di 69 anni caduto in un zona impervia di Lierna. L’incidente si è verificato sotto la Grotta delle “Capre” tra Nero e Mezzedo, sopra l’abitato del paese sul lago.

A portarsi sul posto per aiutare il ferito e prestare le prime cure il Soccorso Alpino, Stazione di Lecco, e l‘elisoccorso di Areu decollato da Como. Proprio quest’ultimo, dopo il recupero, è volato verso l’Ospedale di Lecco con l’escursionista che, per i traumi riportati, è stato definito in codice giallo.