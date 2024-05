Basket femminile. Nasce il progetto #RosaCarpeDiem

Nuova iniziativa della Carpe Diem Calolziocorte

Si cercano giocatrici nate tra il 2011 e il 2018

CALOLZIOCORTE – Nel settore giovanile della Carpe Diem Calolziocorte c’è un buon numero di volenterose ragazzine che stanno giocando a basket o minibasket. Il gruppo è numeroso, ma non sufficiente per poter creare una squadra, quindi i dirigenti della società calolziese sono alla ricerca di nuove bambine per potenziare la possibile futura sezione femminile.

A capo del progetto è stato scelto il dirigente Manrico Antozzi. “Abbiamo chiamato questo progetto #ROSACARPEDIEM, con l’ambizione di incrementare, sviluppare, promuovere il movimento cestistico femminile per le ragazze nate dal 2011 al 2018 sul nostro territorio. Il percorso avverrà in parte allenandosi e giocando insieme ai maschi di pari età, in parte con percorsi dedicati e specifici. Ogni atleta che negli anni vorrà iniziare a giocare a basket rappresenterà per noi una grande vittoria”.

Nelle idee della Carpe Diem c’è la voglia di proporre un minibasket il più possibile inclusivo, promuovendo il rispetto e sviluppando la passione delle future giocatrici. “Inclusione, rispetto, passione , coraggio , emozioni sono i valori da mettere nella “sacca” di ogni ragazza accanto alla palla da basket, per un’ attività sportiva di crescita e di benessere” conclude Antozzi.