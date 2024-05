A Pasturo si corre la prima tappa del Vam Vertical Challenge 2024

Gara confermata. Torna la Pasturo Brioschi Vk2

Si parte dal centro del paese con arrivo alla porta del Rifugio Brioschi

PASTURO – Gara confermata, domani si corre la prima tappa del Vam Vertical Challenge 2024; la seconda andrà in scena il prossimo 22 giugno a Talamona (So). Tutto pronto in Valsassina per la super classica only up Pasturo – Rifugio Brioschi VK2. La scalata al Grignone “tutt d’un fià”, come amano definirla i “local”, da quest’anno sarà dedicata a Claudio Ghezzi, re indiscusso della Grigna Settentrionale con le sue 5.600 ascensioni.

Ai nastri di partenza sono accreditati 130 corridori del cielo. Tra loro spiccano l’orobico William Boffelli e la camuna Corinna Ghirardi. Nella lista dei sicuri protagonisti menzione d’obbligo per Alex Rigo, Lorenzo Rota Martir, Luigi Pomoni, Giovanni Zamboni, Claudia Boffelli, Daniela Rota e Filippo Curtoni.

Il format sarà quello rodato e promosso sul campo nelle precedenti 6 edizioni con start in linea dal centro di Pasturo e arrivo alla porta del Rifugio Brioschi, in vetta alla Grigna Settentrionale. Una sparata da 7.5km e 1800 di dislivello positivo che sa mettere alla prova le gambe anche dello scalatore più allenato. Le migliori performance appartengono al campione di skialp Michele Boscacci 1h11’05” e alla verticalista Camilla Magliano 1h26’07”. Record di tutto riguardo, ma non certo imbattibili. Come da regolamento Fisky, kway obbligatorio per tutti.

Il programma prevede ritrovo concorrenti alle 7.30 in Piazza XXV aprile a Pasturo per la consegna dei pettorali. Entro le 9.00 (termine ultimo per la consegna degli zaini che verranno portati in quota dagli organizzatori), gli indecisi dell’ultima ora potranno dare la propria adesione e accaparrarsi un pettorale. Alle 9.30 sarà dato il via, mentre per le 10.45 è previsto l’arrivo dei concorrenti al Rifugio Brioschi. Per tutti, dalle 13.00, polenta e rinfresco al Pialeral dove alle 15 si terranno le premiazioni finali.

Ultima nota, ma non per questo meno importante, quella legate all’ambiente. La Pasturo-Rifugio Brioschi si corre all’interno del Parco delle Grigne, e come tutte le manifestazioni organizzate da Team Pasturo avrà un occhio di riguardo all’ecosostenibilità: per l’evento verranno utilizzati bandierine, bicchieri e materie prime riciclabili. Per gli atleti colti a buttare rifiuti lungo il percorso è invece prevista la squalifica.

Per maggiori informazioni: www.teampasturo.it .