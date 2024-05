Merate: è morto Giulio Gianola, storico titolare dell’ex ferramenta

Giulio Gianola aveva ereditato l’attività di ferramenta dal padre: nel 2019 la chiusura del negozio di piazza della Vittoria

Già fissato il funerale che verrà celebrato lunedì mattina nella chiesa prepositurale di Sant’Ambrogio

MERATE – Aveva imparato la professione dal padre, passando poi, nel corso degli anni, ad ampliare l’attività di arrotino con quella di vendita di prodotti da ferramenta e di articoli per la casa. E’ morto all’età di 75 anni Giulio Gianola, titolare dell’omonimo negozio di ferramenta aperto fino a pochi anni fa sotto i portici di piazza della Vittoria.

Volto noto e stimato in tutta la città, Gianola era praticamente cresciuto tra lame, coltelle e forbici prima nella bottega in via Sant’Ambrogio e poi nel negozio di piazza della Vittoria acquisendo dal padre Giovanni Battista tutti i segreti e le maestrie della professione, svolta sempre con grande perizia e passione. Un lavoro mutato, giocoforza, con il passare degli anni, complice la sempre crescente concorrenza dei centri di grande distribuzione e dei negozi di bricolage. Nel 2019 la famiglia Gianola aveva preso, a malincuore, la sofferta decisione di abbassare per sempre le serrande, salutando i clienti affezionati, particolarmente legati a un modo di fare commercio inteso come capacità di tessere e mantenere relazioni umane.

Già fissata la data del funerale che verrà celebrato lunedì alle 10 nella chiesa prepositurale di Sant’Ambrogio.