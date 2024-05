Parco del Curone: ecco le magliette per promuovere la fauna locale

L’iniziativa promossa dal Parco del Curone in collaborazione con lo street artist Alessio “Bolo” Bolognesi

Già disponibili a Cascina Butto e a Ca’ Soldato le prime due T-shirt con l’immagine di una poiana e di una volpe

MONTEVECCHIA – Nuove T-shirt per sostenere e aiutare il Parco del Curone a diffondere la

conoscenza della fauna locale. E’ quanto propone l’ente sovracomunale con sede a Cascina Butto che, grazie alla collaborazione con il noto street artist Alessio “Bolo” Bolognesi, ha realizzato una linea di capi in quattro colori con le immagini di quattro animali che vivono nel Parco di Montevecchia e con cui è facile imbattersi durante le escursioni sui sentieri.

A entrare nei dettagli dell’iniziativa è il presidente Marco Molgora: “In una prima fase abbiamo realizzato due tipologie di magliette, una in colore blu con l’immagine di una poiana (Buteo buteo) in volo e una in colore bordeaux con l’immagine di una volpe (Vulpes vulpes), che sono già disponibili presso la sede del Parco a Cascina Butto e presso il museo di Ca’ del Soldato. Il progetto prevede la realizzazione di altre due tipologie di T-shirt, una verde con l’immagine di un riccio (Erinaceus europaeus) e una nera con l’immagine di un tasso (Meles meles), che saranno disponibili in seguito”.

La realizzazione del progetto grafico e della stampa delle magliette è stata possibile nell’ambito del tradizionale progetto BioBlitz realizzato lo scorso fine settimana con il contributo di Regione Lombardia.