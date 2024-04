Una Pasqua caratterizzata dal maltempo: interventi per piante cadute e allagamenti

Sono stati molti gli interventi registrati oggi, domenica di Pasqua, a causa del maltempo

Vigili del Fuoco operativi su più fronti per allagamenti e piante cadute

LECCO – Una domenica di Pasqua caratterizzata da tanti interventi dei Vigili del Fuoco per l’allagamenti della sede stradale e piante cadute che compromettono la viabilità. Sono state infatti numerose le chiamate ricevute dal comando provinciale dei Vigili del Fuoco.

A Lecco la squadra nautica è intervenuta sul lungolago per una barca finita a riva a causa probabilmente del maltempo della notte che le ha fatto rompere gli ormeggi. Sulla SS 36, direzione Sud, ad Abbadia Lariana si è anche registrato un incidente. In Brianza diverse piante sono cadute in strada.

Oltre all’episodio registrato a Barzanò, dove una pianta è caduta in mezzo alla strada invadendo entrambe le carreggiate dalla Sp 51, si sono registrate piante cadute sempre a Barzanò, all’interno del parco giochi e a Calco al Cornello, dove una piante è caduta sul tetto di una casa.

Una situazione, quella che ha coinvolto il Lecchese, comune a tutta la Lombardia dove per la giornata di oggi era stata diramata dalla protezione civile regionale l’allerta meteo arancione.

Le squadre di soccorso dei Vigili del Fuoco sono state costantemente impegnate per gestire situazioni legate ad allagamenti e tagli di piante, con conseguenti problemi alla circolazione su diverse arterie stradali.

Dalla mezzanotte alle 10 di oggi, sono stati effettuati oltre 150 interventi di soccorso su tutto il territorio. I comandi più colpiti sono stati Milano con 70 interventi, Varese con 30 interventi, Como con 16 interventi,Lecco con 20 interventi, Monza-Brianza con 15 interventi, Brescia con 11 interventi

e Cremona con 6 interventi. Nel comune di Gavirate in provincia di Varese in via Cornelio Rovera si è aperta una voragine, tre persone sono state evacuate a titolo precauzionale.