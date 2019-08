SS36. Carambola tra due veicoli a Civate, feriti e code in direzione Milano

CIVATE – Traffico bloccato nella prima mattinata di lunedì in super a causa di un incidente che ha coinvolto due veicoli all’altezza di Isella, in direzione Milano.

L’allarme è scattato pochi minuti prima delle 8 e, in un primo momento, sembrava vi fossero coinvolti più di due mezzi. Due i feriti, un ragazzo di 28 anni e una ragazza di 29, fortunatamente non in gravi condizioni.

Sul posto soccorsi, vigili del fuoco e polizia stradale. Forti le ripercussioni alla viabilità con lunghe code fin dal tunnel del Monte Barro e alla svincolo di Civate.