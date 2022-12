Pasturo, incendio in un parcheggio: a fuoco più vetture

L’incendio partito da un mezzo ha coinvolto altre due vetture in sosta

Vigili del Fuoco al lavoro a Pasturo, cause del rogo in accertamento

PASTURO – Intervento dei Vigili del Fuoco nella primissima mattinata di oggi a Pasturo per un incendio che ha riguardato più vetture in un parcheggio di via Baiedo.

Ancora in corso di accertamento le cause del rogo che sarebbe partito da uno dei mezzi in sosta per estendersi agli altri. Si conterebbero due auto a andate a fuoco ed anche una minicar posteggiata nel mezzo.

I pompieri sono stati allertati poco dopo le 6,30 e si sono mobilitati con due squadre per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

IL VIDEO