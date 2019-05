Sesto giorno di ricerche, ma di Pio Mainetti nessuna traccia

PERLEDO – Sesta giornata di ricerche, ma del runner perledese Pio Mainetti ancora nessuna traccia.

Anche oggi, domenica, nonostante il maltempo le ricerche sono proseguire come da programma, ma del 65enne ancora nessuna traccia.

L’uomo era uscito dalla sua abitazione di Bologna, frazione di Perledo, martedì scorso, di buon mattino, intorno alle 7.30, per effettuare un allenamento di corsa in montagna, passione che coltivava da tempo. Poi, il mancato rientro e la richiesta di soccorso da parte dei famigliari.

Sono iniziate cosi le ricerche di Mainetti che sono proseguire fino ad oggi, purtroppo senza esito.

Intanto in serata, nel comune di Perledo, si è tenuto il Tavolo Tecnico, fortemente voluto dal sindaco Fernando de Giambattista e da molti perledesi, al quale ha partecipato la Prefettura di Lecco e tutti i rappresentanti dei corpo, enti ed associazioni che in questi sei giorni si sono prodigati nelle ricerche di Pio Mainetti: Soccorso Alpino, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza, Protezione Civile e molti cittadini che hanno percorso e battuto i numerosi sentieri della zona.

Un incontro che è servito per fare il punto della situazione e per organizzare i prossimi giorni di lavoro al fine di ottimizzare le forze messe in campo.

Ricerche che quest’oggi sono proseguite. Impegnati nelle ricerche i volontari del Soccorso Alpino (già presenti in zona in occasione della Esino Sky Race, gara di corsa in montagna per la quale hanno garantito la sicurezza lungo il percorso), che sono stati incrementati di numero al fine di proseguire le ricerche. Impegnati quest’oggi anche i Carabinieri con l’ausilio dei cani molecolari focalizzati in la località Comasira.

Domani, lunedì, le ricerche proseguiranno e, qualora non si otterranno risultati, proseguiranno fino a domenica prossima, giornata in cui verrà organizzata una vera e propria task force di ricerca.