Lecco, Civate e Missaglia le zone più colpite

I pompieri stanno intervenendo per alberi pericolanti e per rimuovere gli ostacoli alla viabilità

LECCO – A causa del vento forte i Vigili del Fuoco del comando di Lecco stanno intervenendo in diverse zone della città e anche in altri comuni per rimuovere ostacoli sulle strade e mettere in sicurezza alberi pericolanti.

Le zone più colpite sono Civate, Missaglia e Lecco dove i pompieri sono intervenuti anche presso la stazione ferroviaria.