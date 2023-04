Abbadia. Setificio Monti: in cantiere il recupero strutturale dell’ala nord

Affidata la progettazione definitiva-esecutiva

ABBADIA – In futuro nel Civico Museo Setificio Monti di Abbadia potrebbe ritornare agibile una nuova area, nello specifico l’ala nord, dove saranno collocabili mostre temporanee. Presto il progetto ci sarà, mancheranno solo le risorse.

“Metteremo in sicurezza dal punto di vista strutturale questo primo lotto – spiega il sindaco Roberto Azzoni -. Con l’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva avremo l’opportunità di partecipare a bandi per ottenere contributi. Cominciamo con questo primo intervento di recupero in un’area unica dal punto di vista estetico: l’intento è di renderla uno spazio mostre, sfruttabile dal museo ma anche accessibile in autonomia in quanto diviso dallo stesso”.

Attualmente l’ala risulta inagibile per via di alcune problematiche legate alle infiltrazioni di acqua, ma resta di grande pregio. “Una volta redatto il progetto – prosegue il primo cittadino – cercheremo di capirne i costi e tentare di recuperare le risorse. Un forte grazie va all’assessore Elisa Cirillo, per il grande lavoro in termini di valorizzazione svolto”.