Cala il sipario sul Lecco Jazz Festival, quattro giorni di musica per tutta la città

Gran finale domenica sera in Camera di Commercio con le esibizioni del Danilo Pérez Trio e del Peter Erskine Quartet

Ancora tre appuntamenti ad agosto con il ‘Fuori Festival’

LECCO – Si è chiuso con le straordinarie esibizioni del Danilo Pérez Trio (Danilo Pérez al piano, John Patitucci al contrabbasso e Adam Cruz alla batteria) e del Peter Erskine Quartet (Peter Erskine alla batteria, Alan Pasqua al pianoforte, Darek Oles al contrabasso e George Garzone al sax) il Lecco Jazz Festival giunto alle sua 8^ edizione.

Gremito l’Auditorium della Camera di Commercio in via Tonale dove si è tenuto il concerto, aperto dal saluto della vicesindaco e assessore alla Cultura Simona Piazza.

Alle 21.30 si è esibito il Danilo Pérez Trio mentre alle 22.30 sul palco è salito il quartetto guidato dall’icona del jazz mondiale Peter Erskine, un mito diventato leggenda con i Weather Report, consacrato tra i più iconici batteristi della scena jazz insieme a Jaco Pastorius e Joe Zawinul.

Il Lecco Jazz Festival si è aperto lo scorso 20 luglio e per la prima volta ha coinvolto tutta la città, dal centro ai rioni grazie al palco mobile per le esibizioni. Oltre 20 i concerti in programma con ospiti artisti di fama nazionale e mondiale che hanno regalato musica ed emozioni ai lecchesi e ai tanti visitatori presenti in città.

“E’ stato un grandissimo successo, di pubblico ma non solo – il commento dell’assessore alla Cultura Simona Piazza – l’offerta musicale è piaciuta e il tutto esaurito agli eventi lo ha dimostrato. Credo che sia stata vincente la scelta di uscire dagli spazi tradizionali del festival, l’auditorium della Camera di Commercio e Piazza Garibaldi, per andare anche nei nostri quartieri, nelle vie, nelle piazze, nei parchi e nelle aree verdi della città. Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato e contribuito all’organizzazione dell’evento, l’assessorato alla Cultura, il nostro main sponsor Acinque e la Camera di Commercio Como-Lecco per aver messo a disposizione gratuitamente l’Auditorium”.

Si ricordano gli appuntamenti del Fuori Festival ad agosto:

2 agosto KIT DOWNES (Chiesa Sant’Egidio ore 21.30)

11 agosto IMPERIAL QUARTET (Piazza Garibaldi ore 21.30)

12 agosto YUMI ITO & SYZMON MIKA (Piazza Garibaldi ore 21.30)

