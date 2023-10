Come un fiore sull’acqua, Lodovica Cima presenta il suo ultimo libro

Appuntamento il 28 ottobre nella sala conferenze del monastero del Lavello

L’autrice incontrerà 2 classi del liceo artistico Medardo Rosso di Lecco

LECCO – Lodovica Cima presenta, sabato 28 ottobre, il suo ultimo libro “Come un fiore sull’acqua” presso la sala conferenze del monastero del Lavello. L’autrice incontrerà 2 classi del liceo artistico Medardo Rosso di Lecco, gli studenti durante l’arco dell’anno leggeranno il libro e produrranno degli elaborati che verranno esposti durante la sesta edizione di Lecco in Acquarello. Le due classi presenti al Lavello faranno anche un laboratorio con l’acquarellista Marina Fusari che mostrerà loro la tecnica ad acqua applicata alla rappresentazione botanica.

Il libro parla di una storia che guarda con ammirazione al genio e al coraggio di grandi donne, come Marianne North, straordinaria viaggiatrice e artista anticonvenzionale, la cui passione per le piante l’ha resa una delle più importanti botaniche di tutti i tempi. Lodovica Cima, nata a Lecco, vive e lavora a Milano. È autrice di oltre duecento libri per bambini e ragazzi, e da più di quindici anni lavora nell’editoria per ragazzi, dapprima come redattrice poi come autrice e consulente editoriale. Collabora con riviste specializzate del settore e insegna al Master in Editoria dell’Università degli Studi di Milano. Nel 2017 fonda Pelledoca, casa editrice per ragazzi specializzata in thriller, noir e mistero. Tra i numerosi romanzi ricordiamo Il club antilettura e La voce di carta, vincitore del premio Libri per sognare 2021, Scrivere, fare, baciare e Amiche tra le pagine, tutti pubblicati da Mondadori.

L’artista Marina Fusari ha studiato per anni belle arti, ma continua a perfezionarsi nella ricerca compositiva e cromatica, al fine di rappresentare la natura non solo come una mera rappresentazione di sé stessa, ma rivelare la sua essenza e la sua anima. “La finalità è quella di creare un legame profondo tra la tavolozza e la natura stessa, osservo con attenzione la luce, la forma, la consistenza e il colore, tracciando segni e disegni minuziosi”. Ovunque le piante regalano emozioni che Marina Fusari traduce in note di colore sulla carta.

Programma

28 ottobre dalle ore 9 alle 13.00

Ore 9

Sala Conferenze – la classe 3^ incontrerà l’autrice;

Terrazza del Chiostro Maggiore (in caso di pioggia Sala a volta) – la classe 4^ assiste alla dimostrazione di acquarello botanico.

Ore 10.30

Chiostro Minore momento ricreativo

Ore 11.30

Sala Conferenze – la classe 4^ incontrerà l’autrice;

Terrazza del Chiostro Maggiore (in caso di pioggia Sala a volta) – la classe 3^ assiste alla dimostrazione di acquarello botanico.

Saranno visibili alcuni lavori dell’artista Marina Fusari. In collaborazione con la Comunità Montana Valle San Martino, alcuni studenti del Liceo Lorenzo Rota di Calolziocorte parleranno della loro esperienza in alternanza scuola lavoro, effettuata presso il Giardino Botanico di Villa De Ponti. La Comunità Montana donerà alcune pubblicazioni inerenti il Giardino Botanico al Liceo Medardo Rosso.