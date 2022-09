Appuntamento a Cisano Bergamasco il prossimo 3 ottobre alle 21

La serata dal titolo “La gratitudine, magia di una vita autentica” è a ingresso gratuito

VERCURAGO – Il 3 ottobre alle 21 è in programma l’ultimo incontro del ciclo organizzato dalla Comunità ecclesiale territoriale CET7– Terra Relazioni d’Amore Ponte San Pietro, Valle San Martino della Diocesi di Bergamo e l’Associazione Il Chicco di Grano di Vercurago sul tema della Gratitudine, riflesso della cura.

Durante la serata dal titolo “La gratitudine, magia di una vita autentica” intervengono Ivo Lizzola, docente di pedagogia sociale e della marginalità. L’incontro si terrà presso l’oratorio della Parrocchia di San Zenone, a Cisano Bergamasco, via don Minzoni.

Il ciclo di incontri ha accompagnato il 2022, fino ad oggi. Si tratta di occasioni per riflettere insieme, grazie all’intervento di esperti. Il percorso è una opportunità per tutti coloro che desiderano prendere un tempo per se stessi e che condividono l’importanza della gratitudine come qualità nella dimensione della cura per ogni persona, in relazione agli altri e alla comunità in cui vive ed opera.

“Servono esperienze di Comunità che sappiano essere come un respiro che si raccoglie (per coltivare, approfondire, serbare) e che esce (incontra, anima luoghi e cammini comuni), vivendo una dignità che è piena se è conquista di un’attenzione da offrire e non solo da ricevere”.

La partecipazione agli incontri è gratuita. Il percorso è una opportunità per tutti coloro che desiderano prendere un tempo per se stessi e che condividono l’importanza della gratitudine come qualità nella dimensione della cura per ogni persona, in relazione agli altri e alla comunità in cui vive ed opera.

All’organizzazione dell’iniziativa collaborano anche: l’Ordine dei Chierici regolari di Somasca, A.C.A.T Isola Bergamo, il Convento Francescano di Baccanello, l’associazione La Casa, la Fondazione Don Silvano Caccia, la Caritas Bergamasca e l’associazione l’Innominato.