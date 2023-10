Galbiate. ‘Territorio e natura’: la mostra targata Confartigianato Lecco

Dal 13 al 31 ottobre l’iniziativa promossa insieme a Cartiera dell’Adda

Esposte opere dell’artista Angelo Gorlini a Villa Bertarelli e laboratori di pittura per gli studenti galbiatesi, in collaborazione con la Scuola Gorlini

GALBIATE – C’è la firma di Confartigianato Imprese Lecco e di Cartiera Dell’Adda sotto l’evento ‘Territorio e natura – Acquarelli a Villa Bertarelli’, che nei prossimi giorni permetterà ai visitatori di tuffarsi nelle atmosfere di Angelo Gorlini, maestro acquerellista tra i maggiori esponenti italiani ed europei. L’iniziativa, promossa dalla Zona 4 – Galbiate e Valle San Martino di Confartigianato Imprese Lecco in collaborazione con l’azienda del Gruppo PBA (Paper Board Alliance), sarà articolata in diversi momenti. Accanto all’esposizione di opere dell’artista milanese, in programma dal 13 al 15 ottobre presso Villa Bertarelli, i promotori hanno voluto infatti mettere a punto attività dedicate ai giovani del territorio, con laboratori nei quali gli studenti della secondaria di primo grado di Galbiate potranno dipingere sotto la guida degli allievi della Scuola Gorlini. In questo caso, la proposta terrà banco dal 15 al 31 ottobre nel palazzo comunale.

“La passione e la creatività dei nostri artigiani hanno spesso e volentieri sfumature artistiche, che permettono di sposare tradizione e innovazione con risultati a volte sorprendenti – ha affermato la Presidente di Confartigianato Imprese Lecco, Ilaria Bonacina -. Proporre questo evento vuole dunque essere non soltanto l’occasione per apprezzare le opere del maestro Angelo Gorlini, ma anche per riconoscere che la cultura e l’arte fanno parte integrante della nostra identità imprenditoriale”.

Accanto all’Associazione e a Cartiera dell’Adda, anche diversi partner, come il Comune di Galbiate, il Parco Monte Barro, il Birrificio DuLac.

“Contemplare la natura, osservarla con attenzione per tradurla in arte, permette di catturarne la bellezza, la complessità, ma anche la fragilità. Quando l’arte prende ispirazione dalla natura, diventa il mezzo per trasmettere emozioni e messaggi in grado di promuovere, in modo efficace, consapevolezza e responsabilità nei confronti dell’ambiente – sono le considerazioni di Cartiera dell’Adda -. Il rispetto per il territorio è da sempre al centro dell’attenzione di Cartiera dell’Adda, sia nell’investire in azioni di transizione ecologica della catena produttiva, sia nel perseguire politiche di tutela dell’ambiente in cui viviamo. Ospitiamo spesso le scuole presso il nostro impianto, i giovani visitatori hanno l’opportunità di vedere tutto il processo produttivo. Dalle balle di carta da macero, alla produzione della bobina, passando per il pulper e la macchina continua: una lezione dal vivo su come la carta di scarto torna a nuova vita. Quindi per noi questo evento rappresenta una preziosa occasione per ribadire il nostro impegno nell’educazione ambientale, anche al di fuori della nostra azienda”.

L’iniziativa ‘Territorio e natura – Acquarelli a Villa Bertarelli’ si terrà a Galbiate dal 13 al 31 ottobre, secondo questo programma. Il momento inaugurale si svolgerà presso i giardini di Villa Bertarelli venerdì 13 con inizio alle 17.30. A seguire, spazio all’aperitivo offerto a tutti i partecipanti.