Premio alla Carriera 2023 ad Alessandro Barbero. Alle 21 su LN la diretta della serata

La cerimonia di consegna si terrà all’Auditorium della Casa dell’Economia

LECCO – E’ tutto pronto per la consegna del Premio Manzoni alla Carriera 2023 che quest’anno verrà assegnato ad Alessandro Barbero: il famosissimo storico e scrittore sarà ospite questa sera, giovedì 9 novembre, in città per la serata che si terrà all’Auditorium della Casa dell’Economia.

Barbero aveva già associato il proprio nome a quello del Premio Manzoni al Romanzo Storico nel 2011 quando aveva vinto con ‘Gli occhi di Venezia’. Il suo dunque è un ritorno a Lecco, davvero molto atteso: la serata ha registrato il sold out poche ore dopo l’apertura delle iscrizioni.

Per consentire anche a chi non è riuscito a prenotarsi di godere della serata gli organizzatori del Premio (a fianco di 50&Più Lecco ci sono Comune di Lecco, Centro Nazionale Studi Manzoniani e Assocultura Confcommercio Lecco) hanno comunque previsto una diretta streaming: l’evento potrà essere seguito a partire dalle ore 21 sul canale YouTube di Leggermente e su Lecconotizie (www.lecconotizie.com) A QUESTO LINK

Questa la ragione che ha spinto ad assegnare a Barbero il Premio alla Carriera 2023: “Per il mirabile equilibrio nel tradurre, con passione, il rigore della ricerca storia sia in scrittura narrativa che in ambito divulgativo”. Barbero, noto al grande pubblico anche per la sua presenza in numerosi programmi televisivi, radiofonici e sul web, si aggiungerà a un albo d’oro particolarmente ricco e prestigioso.

Infatti il Premio Manzoni alla Carriera vede tra i vincitori Umberto Eco, Ermanno Olmi, Luca Ronconi, Mario Botta, Emanuele Severino, Paolo Conte, Giulia Maria Mozzoni Crespi, Luis Sepulveda, Dacia Maraini, Valerio Massimo Manfredi, Fabrizio De André (alla memoria), Carlo Lucarelli, Claudio Magris e ultima, in ordine di tempo, Liliana Cavani, insignita del riconoscimento nel 2022.