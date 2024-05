Al via a Lecco la seconda stagione di Design Talk*

Appuntamento il 9 maggio a Villa Manzoni a Lecco

Ospite dell’incontro Andrea Braccaloni, direttore creativo e co-fondatore di Leftloft

LECCO – Primo appuntamento della seconda stagione di Design Talk*, il programma culturale su design e sostenibilità promosso da E507 Studio curarto e condotto dal lecchese Prashanth Cattaneo.

Ospiete della serata di giovedì 9 Maggio, con inizio alle 21, presso Villa Manzoni a Lecco, sarà Andrea Braccaloni, direttore creativo e co-fondatore di Leftloft.

“Design Talk* ha l’obiettivo di avvicinare il pubblico al mondo del design – spiega Cattaneo – L’edizione 2024 si concentra nuovamente sul tema del design in relazione alla sostenibilità, un concetto che negli ultimi anni è stato utilizzato impropriamente e ha perso parte del suo significato originale”.

Il termine “sostenibilità” non si limita più alla sfera ecologica, ma si estende anche alla sfera economica e sociale.

“Siamo di fronte a grandi sfide e in un mondo che mira a garantire progresso e benessere alle generazioni future, il design gioca un ruolo fondamentale per costruire un futuro migliore. Design Talk* è un’occasione unica per riflettere e scambiare idee sul tema del design, attraverso la partecipazione di esperti di settore, designer, architetti e docenti universitari”.

Al termine di ogni incontro, un rinfresco offrirà ai partecipanti l’opportunità di continuare il networking in un ambiente più informale e conviviale.