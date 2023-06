Giù il sipario su “Ma che film è la vita!” con “Anime d’inchiostro” e “Air”

Prima del cortometraggio anche il saluto della presidente dell’associazione La Nostra Famiglia, Luisa Minoli

LECCO – Doppia proiezione per il sesto e ultimo martedì in compagnia del cineforum “Ma che film la vita!”. La rassegna – giunta alla quinta edizione e quest’anno organizzata oltre che da Confcommercio Lecco e Nuovo Cinema Aquilone anche dal Comune di Lecco – ha infatti offerto al folto pubblico (oltre 150 le presenze in piazza Garibaldi) sia il cortometraggio “Anime d’inchiostro”, diretto da Diego De Angelis e prodotto da Assocultura Confcommercio Lecco, che il film “Air”, diretto e interpretato da Ben Affleck con Matt Damon nel ruolo di protagonista.

Sul palco sono dapprima saliti un rappresentante di Confcommercio Lecco – che ha spiegato la nascita del progetto del video, scritto a quattro mani da Diego De Angelis e Federica Panzeri e realizzato, in occasione dell’edizione 2022 di Leggermente, in collaborazione con “La Nostra Famiglia” e Novatex – e la presidente dell’associazione “La Nostra Famiglia” Luisa Minoli, che ha ringraziato per l’opportunità della visione all’interno del cineforum, evidenziando la collaborazione in corso da anni con Confcommercio Lecco e Leggermente e il forte legame con la piazza di Lecco e ricordando inoltre il ruolo all’interno dell’opera cinematografica di Elisa Lodigiani (protagonista del video) e di Elisabetta Arcoini (assistente tecnica alla regia). Dopo le loro parole è stato proiettato il video, che vede protagonista Elisa, 8 anni, una sedia a rotelle e… una fantasia che corre veloce: mentre scrive di draghi e cavalieri lo spazio intorno si popola di creature magiche che vivono a Bosillandia. Tanti gli applausi al termine della visione di un corto intenso e toccante, che ha già raccolto numerosi premi in diversi festival ed è stato nei giorni scorsi trasmesso anche sulle reti Mediaset.

Quindi, sul palco di piazza Garibaldi sono saliti il prevosto di Lecco e presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo, don Davide Milani, e il critico Gian Luca Pisacane. Milani ha ricordato il percorso di questa quinta edizione (il maltempo ha di fatto costretto a 4 proiezioni al chiuso sulle 6 totali previste, ndr), ringraziando Confcommercio Lecco e il Comune di Lecco per la partecipazione. Pisacane ha poi introdotto il film “Air”: “Questa pellicola, che conferma il valore di Ben Affleck come regista, parla del sogno americano. E’ un film dal budget contenuto, tutto girato in interni, con una sceneggiatura di ferro e dialoghi ben calibrati: lo ritroveremo agli Oscar!”. Anche il pubblico ha dimostrato di apprezzare un’opera capace di raccontare in modo gustoso (con una colonna sonora pazzesca: il film si apre sulle note di “Money for nothing” dei Dire Straits e si chiude su quelle di “Born in the Usa” di Bruce Springsteen…) l’ascesa della Nike, allora ai margini per quanto riguarda la Nba, grazie all’ingaggio del giovane Michael Jordan. Al centro del film, perfetto nel ricostruire stile e atmosfere degli Anni Ottanta, c’è il lavoro di avvicinamento al campionissimo e alla mamma messo in atto in primis da Sonny Vaccaro, interpretato in modo impeccabile da un Matt Damon perfettamente calato nella parte.

Il cineforum “Ma che film la vita!” 2023 è stato organizzato da Confcommercio Lecco, Nuovo Cinema Aquilone e Comune di Lecco, in collaborazione con la Comunità Pastorale Madonna del Rosario, la Fondazione Ente dello Spettacolo e Ltm.