Lecco. Al Teatro Cenacolo Francescano ‘Non tutti i Santi vengono per nuocere’

Lo spettacolo sarà il 10 con replica 11 febbraio

Commedia brillante in 2 atti e 1 quadro di Aldo Cirri

LECCO – La Compagnia del Teatro San Giovanni in Lecco, fondata nel 1810 presenta lo spettacolo intitolato “Non tutti i santi vengono per nuocere” che verrà svolto presso il Teatro Cenacolo Francescano di Lecco il 10 (ore 21) e 11 febbraio (ore 15:30). Si tratta di una commedia in 2 atti e 1 quadro di Aldo Cirri.

Di seguito la trama dello spettacolo. Silvestro è un aiuto archivista che l’amministrazione dell’archivio segreto del Vaticano ha dimenticato nello scantinato. Da anni svolge umilmente il suo lavoro occupandosi della prima selezione e catalogazione degli antichi testi. Un giorno trova un manuale con un corso per diventare santo. Lo studia e impara a fare i miracoli. Il terremoto in Vaticano è enorme, perfino il Papa si interessa a lui. Ma i Santi sono sempre stati soggetti difficili da trattare per la Chiesa, qualcuno, dall’alto, lo dovrà convincere che, nonostante la santità, è bene che rimanga a fare l’archivista senza combinare guai per il mondo.

Personaggi e interpreti

Silvestro, archivista aggiunto – Gianluca Cirillo

Nunzio, archivista – Tommaso Castelli

Dottoressa Pazienza, direttrice di sezione – Debora Bonazzi

Monsignor Ciborio, sovrintendente archivio segreto – Giuseppe Colombo

Suor Fulgenzia, addetta pulizie archivio – Nadia Paggi

Suor Andreina, addetta pulizie archivio – Stefania Aldè

Fernanda, archivista – Maggi Elisabetta

Cardinale Konzert, prefetto archivio segreto Vaticano – Alfredo Vassena

Regia

Nadia Paggi con i tipi della Compagnia

Aiutanti di scena

Laura Ricciardi, Marc Aldegani, Ottavio Mangola, Armando Panzeri