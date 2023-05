Ma che film la vita! Spazio a Servillo, Ficarra e Picone con “La stranezza”

Martedì scorso “The Fabelmans” è stato proiettato al Nuovo Aquilone

Si spera di esordire in piazza con il secondo film in calendario martedì 30 maggio

LECCO – Le incerte condizioni meteorologiche hanno condizionato l’esordio della quinta edizione del cineforum “Ma che film la vita!”, organizzato da Confcommercio Lecco, Nuovo Cinema Aquilone e Comune di Lecco. Infatti la proiezione del film “The Fabelmans” si è tenuta presso il cinema di via Parini e non all’aperto in piazza Garibaldi. A portare i saluti prima dell’inizio il prevosto don Davide Milani, la vicesindaco del Comune di Lecco, Simona Piazza, e un rappresentante di Confcommercio Lecco.

Un centinaio le persone presenti al Nuovo Aquilone per la visione dell’ultimo capolavoro di Steven Spielberg, che è stato introdotto dal critico Gianluca Pisacane (intervento registrato perché impegnato al Festival di Cannes) con parole importanti: “E’ il film più bello dello scorso anno. Un’opera intimista, in cui si trovano le tematiche tipiche di Spielberg: favola, magia e illusione, ma anche l’importanza della storia. Un film che sancisce l’amore per il cinema e ci spiega come proprio il cinema possa fornirci uno sguardo diverso, ma veritiero”.

Il secondo film della rassegna, in programma martedì 30 maggio, sarà invece “La stranezza”, diretto da Roberto Andò con Toni Servillo, Ficarra e Picone. Il regista siciliano si immagina come possa avere preso forma il capolavoro di Pirandello “Sei personaggi in cerca d’autore” restando in equilibrio tra verità storica e finzione. Un film leggero, capace di tenere insieme dramma e comicità, con uno straordinario Servillo che dà vita a un Pirandello inedito e con le ottime performance cinematografiche del due comico composto da Salvo Ficarra e Valentino Picone.

La proiezione del 30 maggio inizierà ore 21.30 circa in piazza Garibaldi (condizioni meteo permettendo) in base alle condizioni di luce (biglietto di ingresso 5 euro) e sarà preceduta dall’introduzione critica curata da Gianluca Pisacane e don Davide Milani.

Il cineforum “Ma che film la vita!” – organizzato da Confcommercio Lecco, Nuovo Cinema Aquilone e Comune di Lecco, in collaborazione con la Comunità Pastorale Madonna del Rosario, la Fondazione Ente dello Spettacolo e Ltm (media partner Giornale di Lecco-Gruppo Netweek e UnicaTv) – proseguirà in giugno con altre 4 date: 6 giugno “Gli spiriti dell’isola” di Martin McDonagh; 13 giugno “Grazie ragazzi” di Riccardo Milani; 20 giugno “Black Panther-Wakanda Forever”; 27 giugno “Air” di Ben Affleck. I biglietti dei film sono acquistabili direttamente alla cassa allestita in piazza Garibaldi oppure on line in prevendita su www.aquilonelecco.it (con 1 euro in più). In caso di pioggia le proiezioni saranno trasferite al Cinema Nuovo Aquilone: aggiornamento in tempo reale su www.aquilonelecco.it. Se a spettacolo iniziato le condizioni meteo obbligheranno alla sospensione della proiezione il biglietto non potrà essere rimborsato. Per informazioni: 03411918022; email info@aquilonelecco.it.