Lecco, visite guidate per l’anniversario della beatificazione di don Serafino Morazzone

L’evento, organizzato dagli Amici del Beato Serafino, è in calendario per il 25 giugno

LECCO – In occasione del 12° anniversario della beatificazione di don Serafino Morazzone (avvenuta il 26 giugno 2011 con celebrazione in piazza Duomo a Milano) e per la ricorrenza della Natività di San Giovanni Battista, l’associazione Amici del Beato Serafino organizza per domenica 25 giugno alle 16 una visita guidata alla chiesa di San Giovanni Battista a Chiuso, conosciuta come chiesa del Beato Serafino perché luogo di sepoltura del “buon curato”.