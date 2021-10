A Merate arriva il dance bus per la chiusura con la Traviata del Festival Caffeine

Appuntamento sabato 9 ottobre in piazza e in Auditorium

Il Dance Bus è un progetto per sostenere la diffusione della Danza Contemporanea a Milano e in Lombardia. Previste esibizioni pomeridiane all’aperto

MERATE – In città arriva il dance bus, progetto di promozione della danza per la ripresa partecipata e festiva allo spettacolo dal vivo, in risposta al lunghissimo fermo dovuto all’emergenza sanitaria da Covid-19, proposta dalla rete Dance Card.

L’iniziativa è in programma sabato 9 ottobre in occasione dell’ultimo appuntamento del Festival Caffeine Merate Danza organizzato da Circuito CLAPS in collaborazione con il Comune di Merate.

Quest’ultimo appuntamento prevede un laboratorio per studenti e studentesse delle scuole di danza del territorio con Monica Casadei, finalizzato alla partecipazione allo spettacolo serale della compagnia Artemis Danza.

Il Dance Bus arriverà in piazza Eroi alle 17.30 per un momento di presentazione istituzionale dell’iniziativa alla presenza, tra gli altri, dell’assessore Fiorenza Albani, del direttore artistico di circuito Claps Luisa Cuttini, della coordinatrice Dance Card Annalisa Luise. A seguire Antidoti, spettacolo di danza urbana della compagnia Déjà Donné. Con INC innprogress collective: Elda Bartolacci e Jenny Mattaioli. Coreografia e ideazione Afshin Varjavandi. Con il contributo di spazio performativo CentroDanza Perugia. Music editing Francesco Fiorucci Chiskee. Costumi Sara Lanzi.

Alle 21 in Auditorium l’evento finale di Caffeine Merate Danza con lo spettacolo Traviata di Artemis Danza, una coproduzione della Fondazione Teatro comunale di Ferrara al quale prenderanno parte i partecipanti del workshop pomeridiano ospitato dalle 14.30 alle 17.30 sempre in Auditorium. Si tratta del primo capitolo del progetto dedicato a Giuseppe Verdi firmato da Monica Casadei, una Traviata letta dal punto di vista di Violetta.

L’ingresso allo spettacolo delle 21 è a pagamento: biglietto intero 10 euro, ridotto (under 25 e over 65) 8 euro, ridotto allievi scuole di danza 6 euro, ridotto Dance Cartd 5 euro. 15 euro a coppia