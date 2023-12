Merate: applausi e risate per il primo spettacolo della rassegna Teatro ragazzi

Auditorium gremito ieri pomeriggio, mercoledì, per il primo spettacolo

Prossimo appuntamento mercoledì 3 gennaio con “Cappuccetti matti” di Pandemonium Teatro

MERATE – Applausi e risate ieri pomeriggio, mercoledì, per il primo dei due appuntamenti di teatro per ragazzi proposto dall’assessorato alla Cultura, guidato da Fiorenza Albani, in occasione del periodo natalizio.

A catturare l’attenzione delle tante persone, grandi e piccini, che hanno gremito l’auditorium del Comune è stata Chiara Magri in scena con lo spettacolo “Natale al calduccio”, una storia tenera e buffa ambientata proprio nei giorni antecedenti al Natale.

La produzione porta la firma del Teatro del Vento e la regia di Lando Francini. Il prossimo appuntamento a teatro è in programma mercoledì 3 gennaio alle 16 con “Cappuccetti matti”, un omaggio della compagnia Pandemonium Teatro a Gianni Rodari, che prende spunto, in particolare da “A sbagliare le storie” delle Favole al telefono e da tre capitoli della Grammatica della Fantasia quali “Cappuccetto Rosso in elicottero”, “Le fiabe a rovescio” e “A sbagliare le storie”.

Ingresso libero.