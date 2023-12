Merate: l’esilarante show di Vanessa Incontrada sospeso per un infortunio a un’attrice

Lo spettacolo è andato in scena ieri sera, mercoledì, al Teatro Manzoni

L’infortunio a una delle attrici del cast è avvenuto durante il secondo tempo

MERATE – Lo show di Vanessa Incontrada sospeso per un infortunio avvenuto sul palco a una delle attrici. E’ stato purtroppo interrotto sul finale lo spettacolo “Scusa, sono in riunione… Ti posso richiamare?” in scena ieri sera, mercoledì, al Teatro Manzoni con protagonista Vanessa Incontrada, volto noto e amato del grande schermo. L’attrice di origine spagnola non ha deluso le aspettative coinvolgendo e appassionando il pubblico in un racconto brioso e divertente, in cui sono state messe in luce, con ironia, le nevrosi e le incoerenze di una generazione, quella dei quarantenni di oggi, abbastanza cresciuta da poter vivere inseguendo il successo e la carriera, ma non abbastanza adulta da poter smettere di ridere ed ironizzare su se stessa.

Lo show, che ha visto a fianco di Incontrada, Gabriele Pignotta, autore e regista, insieme agli attori Fabio Avaro, Siddhartha Prestinari e Nick Nicolosi è stato interrotto a metà circa del secondo e ultimo atto per un infortunio accorso a una delle interpreti. Dopo essere caduta a terra malamente, l’attrice ha infatti continuato a recitare, salvo poi decidere, dopo una decina di minuti di sospendere la recitazione, visto il peggioramento della situazione. A dare l’inaspettato annuncio in sala è stata la stessa Vanessa Incontrada che, scusandosi con il pubblico, ha comunicato l’impossibilità di continuare con la commedia degli equivoci, giunta in quel momento nel punto più divertente ed esilarante.

L’organizzatrice della rassegna teatrale, Giovanna De Capitani, si è riservata del tempo per prender contatti con l’agenzia produttrice dello spettacolo per capire con che formula rimediare alla sospensione dello spettacolo, invitando il pubblico al momento di brindisi con panettone e spumante previsto per festeggiare le imminenti festività natalizie.

All’inizio della serata, la stessa De Capitani aveva voluto lanciare una proposta al pubblico meratese, sempre molto pronto a cogliere nuove sfide: “Sono da poco tornata da una trasferta a Napoli, città che ha dato il via all’idea dei caffè sospesi. Questa sera voglio quindi proporvi di dar vita al biglietto sospeso, acquistando un ingresso per una rappresentazione dei Family Show da destinare a qualche bambino che farebbe fatica a permettersi il biglietto di ingresso. Don Luigi, oppure don Davide e le catechiste dell’oratorio individueranno poi i beneficiari di questo dono, che sicuramente renderà felice le famiglie che lo riceveranno”. L’appello è già andato a segno con diversi biglietti sospesi pronti a essere staccati e riservati a dei bambini. Una possibilità che resterà aperta anche nelle prossime settimane per dare vita e corpo a un progetto di solidarietà.