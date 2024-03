Merate: premio Sipario a “I Promessi Storti” di Ronzinante

Sabato 2 marzo al Teatro Don Bosco di Carugate la premiazione del festival concorso Premio Sipario 2023-24

Il concorso ha selezionato 10 spettacoli su 70 proposte giunta da tutta la regione

MERATE – La compagnia teatrale meratese Ronzinante ottiene un prestigioso riconoscimento per lo spettacolo “I Promessi Storti” di Lorenzo Corengia e interpretato da quest’ultimo e da Giuliana Atepi, Giuliano Gariboldi, Giorgio Mariani, Antonio Takhim e Emiliano Zatelli, coadiuvati nella parte tecnica da Corinne Bargetto.

Sabato 2 marzo al Teatro Don Bosco di Carugate, infatti è andata in scena la serata di premiazione del festival concorso “Premio Sipario” 2023-24 dedicato alle migliori compagnie non professionistiche della Lombardia.

Il concorso ha selezionato 10 spettacoli su 70 proposte giunta da tutta la regione. I 10 spettacoli sono stati poi rappresentati di fronte al pubblico e ad una Giuria Tecnica, da Ottobre 2023 a Febbraio 2024, nel Teatro OASI di Locate Triulzi (MI) e nel Teatro Don Bosco di Carugate (MB).

E ad aggiudicarsi il Premio come Miglior Spettacolo Assoluto è stata proprio la compagnia

Ronzinante con la seguente motivazione: “Sulla scia lunga delle parodie ai Promessi Sposi, dal Quartetto Cetra, al duo Vianello-Mondaini, al trio Marchesini-Lopez-Solenghi, solo per citarne i più famosi, la Compagnia Ronzinante Teatro riesce a ritagliarsi un suo spazio originale, regalando al pubblico quasi due ore di divertimento puro, di ironia, persino di satira, indovinando tempi, ritmo e battute, con un meccanismo scenico praticamente perfetto”.

E a corollario di tutto, Ronzinante ha anche ottenuto tre menzioni speciali per la regia (collettivo Ronzinante), per i costumi (Lidia Ghezzi), per l’attore non protagonista (Antonio Takhim) e il premio come Miglior Attrice Protagonista per Giuliana Atepi nel duplice ruolo di Lucia e Agnese con la seguente motivazione: “Ritmo incessante, ironia e grande capacità di trascinare sia sul palcoscenico che in platea! Piglio ed eclettismo in una performance che non può non colpire nel segno”.

Un grande successo, quindi, per la compagnia Ronzinante che, nei suoi oltre vent’anni di attività ha ottenuto ben 106 riconoscimenti di livello nazionale per i propri spettacoli.

“Ad un anno dal debutto di questa produzione che, a modo nostro, ha voluto omaggiare Alessandro Manzoni e la sua più importante opera” – commentano gli attori meratesi – “ottenere un riconoscimento così prestigioso, confrontandoci con ben 70 compagnie lombarde, è una iniezione di fiducia che, siamo certi, ci porterà a circuitare in tutta Italia per far divertire il maggior numero di spettatori possibile”.

E le occasioni per poter vedere questo originalissimo spettacolo non mancheranno. Difatti già sabato 9 marzo “I Promessi Storti” sarà in scena a Cairate (VA), il 5 aprile a Lachiarella (MI) e il 20 aprile a Bussero (MI).

Per seguire le attività di Ronzinante è sufficiente visitare il sito www.ronzinante.org e le pagine social su Facebook e Instagram @RonzinanteTeatro .