Missaglia: tutto pronto per l’evento “Una notte in villa”

L’iniziativa è promossa dall’associazione Eden

L’obiettivo è avvicinare i giovani alla cultura

MISSAGLIA – Prima la visita del sito culturale, con gli interni della storica dimora e una parte nel meraviglioso parco. Poi l’apericena con i food truck e lounge bar. E’ tutto pronto per “Una notte in villa”, evento promosso dall’associazione Eden per sabato 4 maggio dalle 19 alle 24.

L’iniziativa si propone l’ambizioso obiettivo di avvicinare i giovani alla cultura e condurli alla scoperta delle bellezze del territorio proponendo la fruizione della cultura in un contesto del tutto nuovo, che possa essere un momento di scoperta, ma anche di intrattenimento. Non a caso l’evento del 4 maggio, patrocinato dal Comune di Missaglia, prevede anche un sottofondo musicale in stile lounge ed elegante. “La combinazione di cultura e intrattenimento rende questo evento un’esperienza imperdibile”, afferma Luca Rigamonti, ex sindaco di Monticello, direttore di ReteSalute. “Oltre a scoprire i segreti di Villa Sormani, i partecipanti avranno l’opportunità di creare reti professionali e sociali, immergendosi in un’atmosfera unica, resa ancora più coinvolgente dalle performance di giovani artisti”.

L’evento quindi si propone come momento di cultura, intrattenimento, ma anche di sana socializzazione e aggregazione, come ribadito dagli organizzatori: “Un ulteriore aspetto a cui teniamo particolarmente è sicuramente quello del networking. I nostri eventi costituiscono un luogo di incontro per persone appassionate alla bellezza e al territorio, facilitando lo scambio di idee e dando origine a opportunità di collaborazione e crescita personale”. Per partecipare alla serata di ”Una notte in Villa Sormani” è necessario accreditarsi sul sito dell’associazione Eden al link https://www.ass-eden.it/eventi/una-notte-a-villa-sormani/ INFO: www.ass-eden.it