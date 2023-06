Molteno rende omaggio a Battisti nel suo 80esimo compleanno

Dopo i contrasti del passato con la famiglia, Molteno torna a omaggiare Lucio Battisti

Domenica 25 giugno il concerto dedicato al cantautore nella rassegna “Brianza Classica”

MOLTENO – Se fosse ancora tra noi, Lucio Battisti avrebbe compiuto 80 anni a marzo: un compleanno che forse avrebbe festeggiato con gli amici di sempre, Mogol gli avrebbe fatto visita alla villa di Molteno dove il cantautore si era trasferito fin dagli anni Settanta, trovando qui un tranquillo rifugio dalla notorietà.

Invece, a settembre saranno passati 25 anni dalla sua prematura scomparsa e se i suoi celebri brani ci fanno ancora compagnia, non mancheranno quest’anno dei momenti pubblici per omaggiarlo.

Il Comune di Molteno ha infatti deciso di dedicare a Battisti il concerto che si terrà domenica 25 giugno nell’ambito della rassegna “Brianza Classica”. Si tratta della prima manifestazione con cui Molteno torna ad omaggiare il suo più illustre dei concittadini dopo anni di silenzio in seguito ai contrasti con gli eredi del cantautore, che contestavano l’utilizzo improprio del nome di Battisti per finalità lucrative.

Dal 2006, la rassegna “Un’avventura, le emozioni” dedicata al cantante non si era più svolta mentre proseguiva in tribunale la contesa legale tra municipio e famiglia Battisti. La sentenza in primo grado aveva dato ragione agli eredi, appello e poi cassazione avevano invece ribaltato il giudizio a favore del Comune. Nel 2013, la salma del cantante era stata esumata dal cimitero del paese per essere trasferita altrove. Tanti i fan che hanno assistito alle operazioni fuori dal camposanto, per dare un saluto al feretro dell’artista (vedi articolo).

“Parliamo di fatti accaduti ormai due amministrazioni fa, scaturiti forse anche da incomprensioni, oggi questi contrasti con la famiglia si sono appianati e ci sono buoni rapporti – spiega l’attuale sindaco Giuseppe Chiarella – E’ un compleanno importante quello degli ottant’anni e abbiamo ritenuto di omaggiare un cantautore che a lungo ha vissuto nel nostro territorio. Si tratterà di un’iniziativa sobria e senza finalità di lucro, rispettando quelle che sono le volontà della famiglia”.

Sul palco di Villa Rosa, alle 17, la voce e le due chitarre classiche dell’Italian Trio, composto da Francesca Romana Fabbri, Maurizio Di Fulvio e Roberto Fabbri, daranno vinta ad un ‘monologo’ vocale e strumentale rendendo onore al cantante.

Lo spettacolo proposto, spiegano gli organizzatori, “è un mondo sonoro luminoso, le melodie si impongono per la spontaneità dei temi, briosi ed effervescenti quando la musica si fa solare, dolcemente chiaroscurati quando esplora le ombre dei brani più melanconici eseguiti”.

A settembre, fa sapere inoltre il sindaco, sarà previsto un ulteriore momento per celebrare Battisti.