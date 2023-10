Biblioteca a Oggiono: nuovi servizi per andare incontro ai lettori

Prestito libri 24/7 e ritoccato lo spazio per bambini da zero a sei anni

Ora gli utenti potranno prendere in prestito i volumi anche fuori dagli orari di apertura, prelevandoli da due armadietti esterni

OGGIONO – Due importanti novità sono state introdotte dalla Biblioteca di Oggiono per andare incontro alle esigenze dei suoi lettori: l’avvio del prestito 24 ore su 7 giorni e un rinnovato allestimento dello spazio per bambini da zero a sei anni.

Con il prestito esteso fuori dagli orari di apertura tradizionali, la biblioteca vuole dare l’opportunità agli utenti impossibilitati di entrare in possesso di volumi, film o riviste prenotati utilizzando due armadietti con diverse caselle a combinazione numerica, situati alla fine del portico a destra dell’entrata. Lì gli oggetti saranno conservati per coloro che ne hanno fatto richiesta via e-mail di ritiro, oltre gli orari d’apertura. Per maggior informazioni sul funzionamento del servizio consultare la locandina.