Olgiate, con il Gis serata di presentazione su “L’elisir d’amore”

OLGIATE MOLGORA – Nuovo appuntamento con il gruppo interesse Scala di Olgiate Molgora. Giovedì 5 settembre alle 20.45 si terrà infatti l’incontro di presentazione dell’opera di Gaetano Donizetti “L’elisir d’amore”. L’iniziativa, svolta in collaborazione con la biblioteca comunale, è in programma in sala consiliare. La serata è a cura del maestro Francesco Motta, docente di chitarra e storia della musica alla scuola di musica Eugenio Nobili. L’iniziativa è svolta in collaborazione con il comitato gemellaggi, la Pro Loco e l’associazione Eugenio Nobili.