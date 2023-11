Simona Piazza, nuova socia del Soroptimist Club Lecco

La spillatura durante la serata dedicata alle nuove generazioni

LECCO – Le socie del Soroptimist Club Lecco e del Soroptimist Club Merate si sono riunite per celebrare l’ingresso all’interno del club di Lecco di una nuova socia: Simona Piazza, Assessore alla cultura e coesione sociale e vice sindaco del Comune di Lecco.

Come ha evidenziato Marta Airoldi, presidente del Soroptimist Club Lecco, la serata di accoglienza della nuova socia coincide con la celebrazione dei 48 anni del club dalla sua fondazione, avvenuta nel 1975.

Prima della “spillatura” di Simona Piazza, si è svolta la cerimonia delle candele, che simboleggia il rinnovo dell’impegno impegno delle socie del Soroptimist attraverso l’unione e la sorellanza con tutti i Club del mondo per essere “a global voice for women”.

La nuova socia è stata poi presentata dalla socia Anna Oriani, la quale ha affermato: “Le tue caratteristiche umane e professionali si sposano perfettamente con la mission del nostro club.”

Simona Piazza ha ringraziato il Soroptimist Club Lecco per questa preziosa opportunità: “Sono emozionata, per me è il primo ingresso formale in un club di servizio, ho fatto per tanti anni volontariato con diverse realtà sempre in ambito sociale e culturale. Più volte ho incontrato il Soroptimist, anche l’anno scorso durante il bellissimo progetto Baby Pit Stop a Palazzo delle Paure. Sono felice di entrare a far parte di un gruppo di donne per le donne. La mia piccola azione che porto nel Soroptimist può contribuire con l’azione di tante altre donne del nostro club a costruire un puzzle di un futuro diverso, che regaliamo alle generazioni future. Ancora ci sono paesi e situazioni difficili in cui i diritti delle donne non sono garantiti, ma anche in Italia, il quotidiano per la donna è talvolta difficile, nel mondo del lavoro e nella sfera familiare. ”

Durante la serata è intervenuta anche Paola Pizzaferri, Programme Director Nazionale del Soroptimist International d’Italia, che ha illustrato i progetti concreti del Soroptimist a livello internazionale, nazionale e territoriale, focalizzati sulle giovani donne e le nuove generazioni, con l’invito alle socie a stimolare cambiamenti culturali, aprendo le porte a un futuro luminoso sotto il motto del Soroptimist International 2021-2023 “Opening doors to a bright future.”

Tra le iniziative citate, Pizzaferri ha menzionato i progetti STEM, per avvicinare le ragazze alle materie scientifiche e i programmi di mentoring, in cui giovani donne vengono affiancate da socie del Soroptimist per ricevere strumenti di empowerment.

Esempio di un’azione concreta del Soroptimist Club Lecco per le nuove generazioni è stata la partecipazione al progetto nazionale “Leadership e Genere: una sfida sostenibile”, un corso di formazione organizzato dal Soroptimist International d’Italia presso SDA Università Bocconi. Il corso si rivolge a giovani donne, di massimo 28 anni, in possesso di una laurea specialistica o magistrale e che conoscono la lingua inglese.

Anna Claudia Caspani, selezionata dal Soroptimist Club Lecco per partecipare al concorso, ha raccontato la sua esperienza: “Il corso mi ha permesso di incontrare giovani ragazze piene di entusiasmo e di potermi confrontare con loro. Abbiamo parlato di stereotipi e di leadership sottolineando l’importanza della singolarità e dei bisogni di ciascuno. Grazie per avermi dato questa bellissima opportunità.”

Un video messaggio speciale è stato dedicato da Mara Costantino, incaricata speciale Next Generation del Soroptimist International of Europe, la quale ha dato il benvenuto alla nuova socia ricordando come è necessario guardare oltre, rinnovando sempre l’interpretazione dell’essere socie del Soroptimist.

Marta Airoldi, presidente del Soroptimist Club Lecco, ha concluso la serata sottolineando l’importanza della cooperazione tra istituzioni e realtà no-profit per il raggiungimento di obiettivi e progetti comuni, partendo dai bisogni del territorio e dalle nuove generazioni, per costruire un futuro migliore.