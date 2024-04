Successo per la mostra d’arte “Storie d’Identità”, oltre 1.300 visitatori al Monastero del Lavello

L’esposizione, curata da Silvia Bosio, ha visto protagonisti giovani artisti

“E’ stato un bellissimo evento per tutti. La partecipazione è andata al di là di tutte le aspettative”

CALOLZIOCORTE – Una partecipazione inaspettata per la mostra d’arte “Storie d’Identità” allestita da venerdì a domenica al Monastero del Lavello dall’amministrazione comunale di Calolziocorte nella persona del consigliere Silvia Bosio. Sono stati ben 1.341 i visitatori, con una partecipazione straordinaria nella giornata di domenica.

“E’ stato bellissimo soprattutto per i giovani artisti coinvolti nella mostra – ha spiegato il consigliere Bosio -. La mostra è stata apprezzata da tutti, come dimostrano i messaggi lasciati sul libro dei pensieri posizionato all’uscita del percorso espositivo. Abbiamo cercato di coinvolgere tutti artisti molto giovani e, anche grazie alla splendida cornice del monastero dove antico e moderno hanno saputo fondersi, ne è uscita una mostra a detta di tutti molto interessante, diversa e innovativa”.

Anche alcune scuole hanno fatto visita alla mostra nella giornata di sabato, particolarmente apprezzato l’allestimento: “Sono stati utilizzati tutti gli spazi del monastero che si è confermato un luogo perfetto per l’organizzazione di grandi esposizioni. Un ringraziamento particolare va a CB Cornici di Lecco, da sempre sensibile nei confronti dei giovani artisti, che ha dato una mano nell’allestimento. Il pubblico ha apprezzato molto anche la presenza degli artisti durante i tre giorni perché sono riusciti a coinvolgere e guidare il visitatore”.

Dall’altro lato per gli artisti è stato un modo per mettersi in gioco: “In questo contesto hanno trovato qualcuno che ha creduto in loro e gli ha dato la possibilità per farsi conoscere, e tutti hanno risposto con un grandissimo entusiasmo. Un entusiasmo che è stato percepito in maniera distinta da un pubblico che ha raccolto fasce molto diverse d’età. Questa è la dimostrazione che quando c’è qualcosa di bello tutti vengono coinvolti”.

Che sarebbe stato un successo lo si era capito già dal vernissage, al quale hanno partecipato il sindaco Marco Ghezzi e tutta la giunta, insieme al sottosegretario di Regione Lombardia Mauro Piazza, ai consiglieri della Provincia di Lecco Mattia Micheli e Carlo Malugani e alla presidente del Parco Adda Nord Francesca Rota: “Tutti hanno notato con piacere la folta presenza di giovani e vedere un luogo come il Monastero animato dalle nuove generazioni è stata una soddisfazione condivisa. Un piccolo rammarico? Visto il successo forse tre giorni sono stati un po’ pochi, ma ne terremo conto per le prossime mostre!”

La 1^ edizione della mostra d’arte “Storie d’Identità” è stata curata da Silvia Bosio in collaborazione con Roberta Gatto. Hanno esposto le loro opere gli artisti: Alberto Amigoni, Battista Tritto, Fabrizio Colombo, Collettivo A., Giada Castelnuovo, Giardini da Vinci, Giovanni Tedesco, Giulia Sorrentino, Matteo Colombo, Omar Meijer, Roberta Gatto, Sempo, Stefano Besana, Thomas Losa.