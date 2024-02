“Sva-Rionando”: presentato il progetto della 4^ A PCS dell’Istituto Bertacchi

Il progetto dedicato ai rioni è stato realizzato in collaborazione con Lecconotizie

Questa mattina, la presentazione con il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni e la Dirigente Stefania Perego

LECCO – Un giorno speciale quello di oggi per la classe 4^ A PCS (Professionale Cultura e Spettacolo) dell’Istituto Bertacchi di Lecco che ha presentato il progetto “Sva-rionando: 100 anni di Lecco. Viaggio tra i rioni che furono Comuni” realizzato in collaborazione con Lecconotizie.com dedicato ai rioni di Lecco che 100 anni fa da Comuni che erano sono stati accorpati a quello di Lecco.

Una presentazione che ha visto la partecipazione della Dirigente Stefania Perego, del Sindaco di Lecco Mauro Gattinoni e di due dei cinque Ciceroni: Giancarlo Perego e Giancarlo Panzeri, assenti giustificati: Marco Bernasconi, Francesco D’Alessio e Mario Fusi, che gentilmente hanno accompagnato gli studenti in un tour guidato.

Il progetto sviluppato dalla 4^ A PCS è stato seguito dalla professoressa Francesca Giulia Macciò, la quale nel suo intervento ha evidenziato quanto sia: “importante per gli studenti mettersi alla prova e l’occasione c’è stata interfacciandosi con un vero e proprio quotidiano che ha permesso loro di misurarsi impegnandosi nello sviluppare un progetto editoriale vero a proprio, potendo così mettere a frutto i propri studi e le proprie capacità”.

Una parola di elogio anche per i suoi studenti: “Che non si sono risparmiati e che da subito hanno dimostrato interesse, impegnandosi con passione e dedizione”.

In anteprima al Sindaco è stato mostrato il video sul suo rione, quello di Acquate, al termine del quale, rivolgendosi agli studenti, ha ricordato come è nata la città di Lecco che conosciamo oggi. Poi, li ha spronati ad una nuova sfida: “A breve metteremo mano al PGT Piano del Governo del Territorio. Sarà un’occasione unica per migliorare la nostra città. Per farlo, vogliamo coinvolgere tutti, per raccogliere spunti, idee, proposte. Vi invito pertanto, dopo aver visitato e raccontato i rioni di Lecco, a proporre le vostre idee e la vostra visione di quella che potrà essere la Lecco del futuro. Per far questo a breve attiveremo una piattaforma digitale dove tutti potranno caricare nuove idee, proposte, suggerimenti”.

Tra le sfide principali, ricordato sempre il primo cittadino c’è l’area dell’ex Piccola, uno spazio di 27 mila metri quadrati, dei quali più di 20mila dovranno essere “reinventati” con nuovi progetti e nuove idee.

La Dirigente Perego ha ringraziato tutti gli studenti per l’impegno profuso e con loro ha ringraziato la professoressa Macciò ed i colleghi che si sono resi disponibili nello sviluppo di questo progetto, raccogliendo le sfide che il percorso di studi offre: “E’ stata una bella prova per i ragazzi – ha aggiunto la Dirigente e l’esito è stato eccellente – L’Istituto Bertacchi ed in particolar modo l’indirizzo PCS (Professionale Cultura e Spettacolo) si stanno attrezzando per avere sia spazi che strumentazioni adeguate affinché gli studenti possano vivere al meglio il proprio percorso di studi”.

Soddisfatti anche i Ciceroni, Perego e Panzeri, entrambi hanno sottolineato a loro volta l’attenzione e l’impegno degli studenti: “E’ stato un piacere poter accompagnarli alla scoperta dei rioni di Lecco e poter trasferire a loro, racconti, ricordi, eventi che hanno caratterizzato e in alcuni casi caratterizzano ancora i rioni lecchesi”.

Da domani, mercoledì, su Lecconotizie, proporremo uno speciale attraverso il quale verranno pubblicati i sette video, uno alla settimana. Stay tuned!