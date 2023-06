Teatro. Sabato 24 giugno torna “La piccola rassegna” in Brianza

Dieci spettacoli, da giugno all’inizio di ottobre

Si comincia a Oggiono con lo spettacolo per famiglie “Fagioli”

LECCO – “La piccola rassegna” torna anche in questo 2023. La rassegna teatrale ideata da Stendhart Teatro, sotto la direzione artistica dell’attore e regista Nicola Bizzarri, torna per la quarta volta e lo fa con una piccola novità: due spettacoli “Off” di fine estate, oltre alla solita programmazione tra giugno e luglio.

In totale saranno quindi dieci gli spettacoli, a partire da sabato 24 giugno con “Fagioli” – dei trentini “I teatri soffiati” – spettacolo per famiglie che si svolgerà all’esterno di Villa Sironi a Oggiono.

La rassegna sarà composta da spettacoli teatrali ed esibizioni di danza. Il ricco programma vedrà per la prima volta esibirsi compagnie provenienti da fuori Lombardia, insieme a proposte del territorio.

Da segnalare, tra i tanti spettacoli, tre esibizioni che avranno per protagonisti attori lecchesi. L’8 luglio lo stesso Bizzarri porterà in scena “Raccontami Alessandro”, spettacolo costruito sulla base della corrispondenza dello stesso Manzoni. Il 14 luglio toccherà a Stefano Panzeri e al suo monologo “Semi” mentre il 29 luglio Gledis Cinque reciterà in “Discorsi senza punto mentre la verità ciao”, una produzione PaT Passi Teatrali.

L’ingresso alle rappresentazioni è gratuito, ma è consigliata la prenotazione contattando il numero 339.57.10.559. In caso di pioggia gli spettacoli verranno spostati al coperto.

Di seguito il programma completo.