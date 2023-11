Bando Arest, ok della Giunta di Ballabio per la variante del Pgt

Il Sindaco: “A causa delle note vicissitudini dello scorso anno, tutto si è fermato. Faremo tutto il possibile per recuperare il tempo perso”

BALLABIO – Nei giorni scorsi la Giunta Comunale di Ballabio ha deliberato l’avvio del procedimento della variante puntuale del Pgt relativo al miglioramento infrastrutturale della zona artigianale/produttiva di via per Morterone.

Tale procedura rappresenta la condizione necessaria e preliminare alla riapertura del tavolo negoziale dell’accordo di programma con Regione Lombardia e Provincia di Lecco, sospeso il 24 gennaio scorso a seguito della richiesta del Commissario Prefettizio.

Dopo le elezioni di maggio, l’Amministrazione Bussola si è subito adoperata, con Regione Lombardia, per ottenere la riapertura del tavolo tecnico al fine di non perdere il cospicuo finanziamento regionale aggiudicato nel giugno 2022.

“Purtroppo, a causa delle note vicissitudini dello scorso anno, tutto si è fermato – dichiara il sindaco Giovanni Bruno Bussola – ma faremo tutto il possibile per recuperare il tempo perso. Il nostro obiettivo ora è lavorare per la riapertura del tavolo negoziale e la promozione di un accordo di programma teso a favorire lo sviluppo occupazionale di Ballabio. Se, come spero, i tempi tecnici permetteranno la riapertura, ci faremo portatori degli interessi di tutti quanti, delle aziende che hanno manifestato il proprio interesse, Gruppo Combi, Minutex Srl e Gitré Srl, ma, soprattutto, di tutti i cittadini.”