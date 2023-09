Kapriol debutta in tv con una campagna istituzionale

Dal 17 settembre trasmessi spot sui canali Mediaset

“Saranno messi in evidenza i valori dell’azienda e la vicinanza a chi usa i nostri prodotti, sia al lavoro che fuori”

LECCO/CIVATE – C’è sempre una prima volta nella vita, anche per realtà affermate e di successo come Kapriol-Morganti Spa che ha deciso di addentrarsi in un territorio che finora aveva lasciato inesplorato: quello della tv. Ma adesso è arrivato il momento per il brand italiano di riferimento per chi lavora nei cantieri edili, con sede a Civate e fondato nel 1927, di buttarsi sul piccolo schermo con una propria campagna di spot sui canali Mediaset, che andrà in onda dal 17 settembre all’11 novembre, affiancando programmi come TG5 in prima serata, ‘Striscia la notizia’, ‘Le Iene’, ‘Zelig’ e due partite di Champions League con il motto della campagna ‘Kapriol. Sempre con te’, prodotta in collaborazione con Mediaset, coinvolgente ed emozionante.

Un modo per far scoprire a oltre 12 milioni di telespettatori il mondo della ‘family company’ guidata ininterrottamente da cinque generazioni della famiglia Morganti che realizza utensili ed elettroutensili, dispositivi individuali di protezione e capi di abbigliamento e, con esso, i suoi protagonisti: professionisti che operano ogni giorno in cantiere come muratori, cartongessisti, piastrelisti, elettricisti e idraulici.

“È una campagna di brand, istituzionale, che si propone innanzitutto di mettere in evidenza i valori che stanno alla base della nostra azienda. – spiega l’Amministratore delegato, Franco Morganti – A cominciare dalla vicinanza a chi utilizza per il proprio lavoro i nostri prodotti e indossa i nostri capi di abbigliamento. Quando li progettiamo pensiamo innanzitutto a chi li usa, ai suoi bisogni. Robustezza, affidabilità, comfort, ergonomia: conosciamo il mondo dell’edilizia e i suoi protagonisti da sempre, in quasi centro anni di storia abbiamo seguito e accompagnato l’evoluzione dei cantieri in tutto il mondo, conosciamo le esigenze che hanno oggi muratori, cartongessisti, piastrellisti, elettricisti, idraulici e siamo convinti di poterli soddisfare”.

Mondo del lavoro dunque, ma Kapriol guarda anche oltre: “I capi di abbigliamento Kapriol sono pensati per essere utilizzati anche al di fuori del lavoro, nel tempo libero, per l’outdoor. – racconta Alessandro Morganti, alla guida del reparto R&D – Sono capi tecnici, con caratteristiche di estrema vestibilità e comfort, ma anche assolutamente di tendenza per i colori, i tagli, i tessuti e i materiali impiegati, la cura delle finiture. Capi che rispecchiano la migliore tradizione del fashion style italiano”.

Ed ecco spiegata la scelta del claim ‘Kapriol sempre con te’: “Abbiamo voluto sottolineare questo aspetto che, insieme, il nostro modo di essere e il nostro impegno quotidiano. – evidenzia Alberto Morganti, Direttore generale -. Un impegno che si traduce in un’attività di continua ricerca e sviluppo che muove il nostro Kapriol Lab, dove si fondono creatività, competenze tecniche e conoscenza del mercato”.

Un’essenza che ha visto, per essere raccontata, la scelta di uno stile fresco e contemporaneo: “I messaggi, anche quelli più forti, devono poter oggi essere veicolati attraverso uno stile che sappia arrivare dritto al target. – racconta Lucia Morganti, Digital marketing & communication specialist -. Essendo il nostro debutto televisivo, ci siamo fatti accompagnare dal team di Mediaset. Ne è risultata una campagna che siamo convinti possa essere coinvolgente e accattivante, attraverso uno storytelling a nostro avviso molto in linea con il nostro stile. Una campagna che mette sotto i riflettori i veri protagonisti del mondo del lavoro, valorizza il loro impegno quotidiano e ne svela anche il lato umano e personale”.

Kapriol è una realtà che può vantare un catalogo di 5 mila prodotti a suo marchio, distribuiti in ben 70 Paesi tra Europa (con la Francia al primo posto, forte anche la presenza di una sede commerciale), Africa, area del Golfo e Medio Oriente. Il suo fatturato si attesta intorno ai 65 milioni di euro, di cui circa il 50% indirizzata all’estero.