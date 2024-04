L’intelligenza artificiale alleata delle imprese del commercio

C’è tempo fino a lunedì 8 aprile per iscriversi

LECCO – C’è tempo fino a lunedì 8 aprile per iscriversi al corso “Come utilizzare l’intelligenza artificiale per la comunicazione della tua azienda” organizzato da Cat Unione Lecco, società di formazione e consulenza di Confcommercio Lecco, e in programma lunedì 15 aprile. L’appuntamento formativo è in calendario dalle ore 14 alle ore 18 presso la sede di Palazzo del Commercio in piazza Garibaldi 4 a Lecco. Da segnalare che è previsto un rimborso del 100% della quota di iscrizione per le imprese regolarmente iscritte agli Enti Bilaterali del Terziario e del Turismo.

L’obiettivo del corso, che verrà tenuto da docenti certificati Google, è quello fare conoscere le enormi potenzialità dell’intelligenza artificiale, aiutando le imprese a rinnovare il proprio approccio commerciale per ottenere nuovi clienti.

Il programma del corso, per cui sono disponibili ancora alcuni posti, affronterà i seguenti argomenti: la strategia dei contenuti; le interrogazioni alla AI; scrivere i contenuti per la tua attività; i tools content AI.

Per informazioni e per iscrizioni (da effettuare l’8 aprile) è possibile contattare Confcommercio Lecco – Ufficio Formazione: email formazione@ascom.lecco.it ; tel. 0341/356911.