Ricerca personale: Confartigianato Lecco presenta un nuovo servizio

Il Segretario Petracca: “Il reperimento di collaboratori è un problema che sta assumendo contorni e sfumature sempre più preoccupanti”

LECCO – Oltre il 50% delle figure professionali ricercate dalle aziende sono di difficile reperimento in provincia di Lecco. Un dato in costante aumento, che sta creando grossi problemi alle imprese, soprattutto di piccole dimensioni, dove la risorsa umana è in grado singolarmente di fare la differenza. In un contesto tanto complesso, Confartigianato Imprese Lecco ha deciso di schierarsi accanto agli imprenditori con un nuovo servizio dedicato alla Ricerca e Selezione del Personale.

“Quello relativo al reperimento di collaboratori da inserire in organico è un problema che sta assumendo contorni e sfumature sempre più preoccupanti, che spesso le aziende faticano a gestire autonomamente – commenta il Segretario Generale di Confartigianato Imprese Lecco, Matilde Petracca – Per aiutarle a far fronte a queste difficoltà, Confartigianato Imprese Lecco ha messo a punto un nuovo servizio, in grado non soltanto di affiancare l’impresa, ma anche di sgravarla completamente delle incombenze relative alla ricerca e selezione di collaboratori, permettendole di risparmiare tempo e risorse”.

Il nuovo servizio, che è divenuto operativo con l’inizio del mese di settembre ed è rivolto anche alle aziende non associate, è articolato su diversi livelli. Il primo step, costituito dall’attivazione, permette alle imprese di appoggiarsi sulle competenze del personale di Confartigianato nella definizione del profilo ricercato con la stesura della job description, per procedere quindi con la pubblicizzazione dell’offerta di lavoro, fino alla trasmissione all’azienda dei profili verificati sulla base dei curricula raccolti.

Due le opzioni successive: fermarsi all’intermediazione condotta sempre dal personale dell’associazione, con l’organizzazione di colloqui conoscitivi con i candidati prescelti dall’azienda (la quale si occuperà di svolgere direttamente i colloqui stessi), o procedere con la selezione del personale vera e propria, attraverso la pianificazione e lo svolgimento di colloqui di selezione con i candidati a cura dello staff di Confartigianato. In questo caso, l’impresa incontrerà solo candidati i cui requisiti saranno già stati verificati.

“In questi mesi – spiega Marco Frantuma, referente del servizio in Confartigianato Imprese Lecco – abbiamo ascoltato molti imprenditori, che ci hanno evidenziato l’esigenza di disporre di un servizio di ricerca e selezione completo e professionale. Questo ci ha convinto della necessità di articolare la nuova proposta, potendo contare sull’esperienza del progetto ‘Job Talent’, che ci ha permesso di gestire centinaia di posizioni”.

Per tutto il 2023, le aziende associate aderenti a Confartigianato Network avranno diritto a uno sconto del 10% sul costo del servizio di selezione. Per ottenere ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a Marco Frantuma (Confartigianato Imprese Lecco, via Galilei n.1 – Lecco; tel. 0341/250200; e-mail: jobtalent@artigiani.lecco.it).