25 aprile Osnago resiste

Settantanove anni fa con la #Liberazione le partigiane e i partigiani misero fine all’occupazione nazi-fascista del nostro Paese.

Da allora il fascismo non è scomparso, ha mutato facce e forme e perpetra ancora violenze nella nostra società.

Per questo vi invitiamo al circolo La Lo.Co. per una grande giornata di memoria e lotta, ripercorrendo i pensieri e la storia locale partigiana del nostro territorio.

Un concerto antifascista, una mostra fotografica, un pranzo resistente.

Ingredienti essenziali per vivere insieme questo #25Aprile 2024.

11:45

Introduzione alla giornata, interventi del Direttivo Provinciale ANPI Lecco e autorità locali

Inaugurazione Mostra Fotografica: “Donne Libere Sovrane – le 21 donne della Costituzione”

12:30

Pranzo sociale* (prenotazione obbligatoria con pagamento anticipato)

15:00

Concerto LIVE