Albavilla, volpe nascosta nel controsoffitto del supermercato, si lavora per liberarla

ALBAVILLA – È una piccola volpe la sventurata protagonista dell’intervento compiuto dai Vigili del Fuoco del distaccamento di Erba e dagli operatori provinciali oggi, giovedì, ad Albavilla.

Stando a quanto appreso, la volpe si è intrufolata indisturbata all’interno del magazzino del supermercato U2 di Albavilla nella primissima mattinata di oggi. Lì con i suoi movimenti ha fatto scattare l’allarme richiamando sul posto il personale che ha quindi tentato di farla uscire.

L’animale, però, sfruttando uno dei carrelli presenti si sarebbe arrampicato nella parte alta dell’edificio cercando riparo all’interno della controsoffittatura del supermercato divenendo così irraggiungibile per gli operatori.

A quel punto, intorno alle 7.30, sono intervenuti sul posto una squadra dei Vigili del Fuoco e gli operatori della Provincia di Como nel tentativo di liberare la volpe. Nonostante sia stato più volte individuato e si sia cercato di spingerlo in un punto in cui potesse uscire, al momento l’animale si trova ancora al di sotto del tetto.

Per evitare di dover scoperchiare completamente l’edificio, nella giornata di oggi gli operatori provinciali, rimasti sul posto per monitorare costantemente la volpe e i suoi spostamenti, tenteranno quindi di catturarla o di spingerla fino a un’apertura per rimetterla in libertà sfruttando anche momenti di maggior quiete.