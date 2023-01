COMO – Serata movimentata ieri sera, martedì, a Como in via Borsieri dove due ladri in fuga sui tetti sono stati inseguiti e presi dalle forze dell’ordine.

Nella fuga, uno dei due uomini è precipitato dal tetto per circa 10 metri, riportando gravi ferite: è stato soccorso e trasportato in Ospedale.

Sul posto in supporto al 112 anche i Vigili del Fuoco di Como.