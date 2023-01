Incidente mortale nella notte a Villa di Tirano, la vittima è una ragazza di 20 anni

VILLA DI TIRANO (SONDRIO) – L’immediato intervento dell’elicottero di Sondrio, dell’equipe medica e dei soccorritori della Croce Rossa è stato inutile: non c’è stato nulla da fare per la ragazza di 20 anni morta nella notte, fra sabato e domenica 15 gennaio, in un incidente stradale a Villa di Tirano, in Valtellina.

L’auto, guidata da un ragazzo di 19 anni, sulla quale viaggiava anche la 20enne residente a Villa di Tirano, è uscita di strada schiantandosi contro un albero ai bordi della Provinciale 24.

Le cause dell’incidente sono al vaglio dei carabinieri di Tirano intervenuti sul posto con i vigili del fuoco. Il 19enne alla guida dell’auto è al momento ricoverato in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita.