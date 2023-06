Assalto al Resegone, tutto pronto per lo storico appuntamento targato Sel

Domenica 2 luglio è in programma la 56^ edizione del tradizionale ritrovo in amicizia

“L’assalto fa parte della storia della Società Escursionisti Lecchesi, una giornata per stare insieme in allegria”

LECCO – E’ in programma domenica 2 luglio l’Assalto al Resegone. Giunto alla 56^ edizione, la storica manifestazione organizzata dalla Società Escursionisti Lecchesi si conferma molto sentita. In tanti, ogni anno, salgono lungo diversi itinerari per passare una giornata in allegria e amicizia.

La formula è sempre la stessa, come racconta il presidente Mauro Colombo: “Dalle ore 7.30, per un paio di ore, saremo ai punti di partenza per consegnare un tagliandino a chi salirà in vetta al Resegone. Una volta in cima, fino a esaurimento scorte, col tagliandino sarà possibile ritirare una maglietta celebrativa dell’evento. I soci della Sel saranno presenti in tre punti: all’inizio del sentiero che sale da Morterone, al piazzale della funivia a Versasio e a Deviscio dove parte il sentiero numero 1″.

Quest’anno, però, la Società Escursionisti Lecchesi ha voluto introdurre una novità: “Abbiamo pensato di non svolgere le premiazioni dei gruppi più numerosi perché, al giorno d’oggi, tanti si muovono in autonomia e, specialmente negli ultimi anni, si premiavano sempre i soliti gruppi. Invece abbiamo deciso di consegnare gratuitamente a chi sale un tagliano per ritirare una maglietta”.

Una volta in cima tutti i partecipanti troveranno the e biscotti. La giornata proseguirà con la Santa Messa alle 11.30 celebrata da don Walter Magnoni, parroco di Acquate, e don Luca Giudici, novello sacerdote dei Mai Stracc di Como, gruppo legato all’Assalto al Resegone che spesso si è portato a casa il trofeo del gruppo più numeroso : “Poi, come al solito, la giornata proseguirà al Rifugio Azzoni dove sarà possibile mangiare e trascorrere il resto della giornata in amicizia”.